россияне могли заминировать Запорожскую АЭС: СМИ заметили странное поведение оккупантов

россия занимается еще и ядерным терроризмом. Оккупанты захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

Теперь там неизвестно, что происходит. Но действия врага на территории АЭС, которые удается замечать, вызывают беспокойство.

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Подозрительная активность оккупантов

СМИ, ссылаясь на источники, имеющие на ЗАЭС, сообщили, что россияне, захватившие станцию еще в марте, стали подозрительно активны на ее территории. В частности, российские военные грузовики заезжали на территорию АЭС и разгружали какой-нибудь груз.

Колонна военных грузовиков якобы прибыла на территорию АЭС еще 2 августа. Они остановились между первым и вторым энергоблоками. Через некоторое время часть колонны начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота. Источники утверждают, что машинный зал заминирован.

Как могли заменять АЭС: смотрите видео

Какую технику разместили оккупанты на АЭС

На территории станции может находиться около 500 российских солдат и военная техника. Речь идет о БТРах, зенитных установках и технике для радиохимической разведки. Также русские войска могли заминировать территорию вокруг станции.

Возле ближайшего к АЭС села Водяное враг разместил батареи установок "Град". Мины и боекомплект российские солдаты хранят очень близко к энергоблокам под эстакадами. Более того, источники утверждают, что часть боекомплекта есть даже внутри энергоблока. При этом неизвестно, заминирован ли сам энергоблок или его просто используют, чтобы хранить взрывчатку.

Увлечением станции мог управлять российский генерал-майор Алексей Домбровский. Тогда командование передали генерал-майору валерию васильеву. Обстрелы, зафиксированные на территории АЭС 5 августа – это инсценированная провокация, по крайней мере, так говорят источники СМИ. Сотрудник одного из блоков рассказал, что в результате обстрела обесточилось резервное питание по всей станции. На 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели, что означает, что система безопасности блока обесточилась.

Обстрел Запорожской АЭС: что известно

Украинская компания "Энергоатом" сообщала, что россияне в течение 5 августа дважды обстреляли Запорожскую АЭС, которую оккупировали весной. Перед циничным обстрелом атомной станции ее покинули представители росатома.

Сообщали о 3 "прилетах", в том числе непосредственно на площадку станции. Захватчики вели обстрелы из реактивных систем залпового огня. Они серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус. В "Энергоатоме" предупреждали, что есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Кроме того – высокий уровень пожарной опасности.

В Запорожской ОВА сообщали, что россияне целенаправленно били по магистрали, которой в Запорожскую АЭС поставляют водород. Этим они угрожают не только жителям Энергодара, в котором станция расположена, но и всему миру. Информации о пострадавших от вражеских обстрелов не было.

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