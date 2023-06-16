Угроза применения врагом ракетных комплексов "Бал" всегда высока. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Что угрожает Украине

Олег Катков объяснил, что для "Бал" оккупанты используют еще советские ракеты Х-35. Ища характеристики указанных ракет, следует быть особенно внимательными, поскольку информация о них есть только в российской Википедии.

Следовательно, россияне утверждают, что дальность поражения такой ракеты достигает 500 километров. Важно понимать, что ракеты Х-35У могут поражать цель на расстоянии до 300 км.

Не все ракеты, которые есть у рашистов – это Х-35У, некоторые будут и Х-35, в которых дальность до 150 километров,

– добавил он.

Впрочем, это не отменяет тот факт, что такое вооружение оккупанты активно используют для террора Украины.

Больше о ракетном комплексе "Бал" Береговой ракетный комплекс "Бал" был принят россиянами на вооружение в 2008 году. Одна его пусковая установка может нести до 8 ракет. Пока известно, что у Минобороны России на вооружении есть таких 40 комплексов, впрочем, сверхзвуковых ракет Х-35 и Х-35У у оккупантов крайне мало. Однако в то же время у страны-агрессора есть производственные мощности для налаживания производства такого вида вооружения.

К каким преступлениям прибегают оккупанты

Этими ракетами россияне ударили по Очакову Николаевской области.

"Россияне декларируют то, что ракета Х-35У применима для поражения стационарных наземных объектов, в то же время они ее использовали для того, чтобы бить по жилым домам", – подчеркнул Катков.

По его словам, следует понимать, что ракеты Х-35 и Х-35У являются малоразмерными целями, которые летают на высоте 50 – 100 метров и используют маловысотный прорыв ПВО. Их можно удачно ликвидировать средствами противодействия, как это делается и с другими видами вражеского вооружения.

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