Загроза застосування ворогом ракетних комплексів "Бал" завжди є високою. Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Що загрожує Україні

Олег Катков пояснив, що для "Балу" окупанти використовують ще радянські ракети Х-35. Шукаючи характеристики вказаних ракет, слід бути особливо уважними, оскільки інформація про них є лише у російській "Вікіпедії".

Відтак, росіяни стверджують, що дальність ураження такої ракети сягає аж 500 кілометрів. Важливо розуміти, що ракети Х-35У можуть вражати ціль на відстані до 300 кілометрів.

Не всі ракети, які є у рашистів – це Х-35У, деякі будуть і Х-35, в яких дальність до 150 кілометрів,

– додав він.

Втім, це не скасовує той факт, що таке озброєння окупанти активно використовують для терору України.

Більше про ракетний комплекс "Бал"

Береговий ракетний комплекс "Бал" був прийнятий росіянами на озброєння у 2008 році. Одна його пускова установка може нести до 8 ракет. Наразі відомо, що в Міноборони Росії на озброєнні є таких 40 комплексів, втім надзвукових ракет Х-35 та Х-35У в окупантів вкрай мало. Проте, водночас в країни-агресорки є виробничі потужності для налагодження виробництва такого виду озброєння.

До яких злочинів вдаються окупанти

Цими ракетами росіяни вдарили по Очакову, що на Миколаївщині.

"Росіяни декларують те, що ракета Х-35У може бути застосована для ураження стаціонарних наземних об'єктів, водночас вони її використовували для того, щоб бити по житлових будинках", – наголосив Катков.

За його словами, потрібно розуміти, що ракети Х-35 і Х-35У є малорозмірними цілями, які летать на висоті 50 – 100 метрів та використовують маловисотний прорив ППО. Їх можна успішно ліквідовувати засобами протидії, як це робиться і з іншими видами ворожого озброєння.

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