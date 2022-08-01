россияне могут доставлять в Херсон свои войска речным транспортом, – активист

Последним способом снабжения российских войск, если уничтожат понтонные переправы врага, будет речной транспорт. Для этого у оккупантов достаточно разных средств передвижения в акваториях Херсона.

россияне могут использовать причалы в Голой пристани

Речь идет в частности о баржах и судах средней тоннажности. Об этом в эфире 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

Обратите внимание Сколько еще сил оккупанты могут перебросить на Херсонщину: прогноз военного эксперта

По его словам, в случае крайней необходимости россияне могут захватить также крупнотоннажные суда, однако такой вариант маловероятен, потому что на речных проливах они ничего не дадут захватчикам.

Активист считает, что канал поставки в Херсонские порты – морского или речного – оккупанты могут организовать с "Нибулоновского" причала в городе Голая пристань Скадовского района.

Это довольно удобно, можно перевозить большие партии чего-либо от транспорта до ящиков со снарядами и ракетами,

– объяснил Молчанов.

Как добавил он, оккупанты будут надеяться, что таким образом суда не заметят и они смогут организовать очередной "живой щит". Кроме того, захватчики, вероятно, думают, что о таком пути не догадается украинская сторона.

Следовательно, по убеждению Молчанова, оба Голопристанских причала – "Нибулоновский" и Старый – должны стать одними из первоочередных целей попадания ракетами. Это необходимо, чтобы уничтожить краны и сделать невозможными большие поставки.

"Я думаю, что ВСУ нужно обратить на это внимание и понимать, что попытку поставки с помощью речного транспорта они будут совершать обязательно, особенно если снова будет попадание по Дарьевскому мосту и по понтонной переправе, которую россияне построили рядом", – рассказал активист.

Он добавил, что таким образом вся Херсонская группировка, которая сейчас питается поставками из Каховской дамбы и через Дарьевский мост, останется в оперативном окружении.

Херсонский активист о том, как оккупанты могут использовать речной транспорт: смотрите видео

Последние новости из Херсона: коротко