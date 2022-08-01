росіяни можуть використовувати причали у Голій пристані
Мова йде зокрема про баржі та судна середньої тоннажності. Про це в ефірі 24 каналу розказав херсонський активіст Володимир Молчанов.
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За його словами, у випадку крайньої потреби росіяни можуть захопити також великотоннажні судна, однак такий варіант малоймовірний, бо на річкових протоках вони нічого не дадуть загарбникам.
Активіст вважає, що канал постачання до Херсонських портів – морського або річкового – окупанти можуть організувати з "Нібулонівського" причалу у місті Гола пристань Скадовського району.
Це доволі зручно, можна перевозити великі партії будь-чого від транспорту до ящиків зі снарядами та ракетами,
– пояснив Молчанов.
Як додав він, окупанти сподіватимуться, що таким чином судна не помітять і вони зможуть організувати черговий "живий щит". Крім того, загарбники, ймовірно, думають, що про такий шлях не здогадається українська сторона.
Відтак, на переконання Молчанова, обидва Голопристанські причали – "Нібулонівський" та Старий – мають стати одними з першочергових цілей для влучання ракетами. Це необхідно, аби знищити крани та унеможливити великі постачання.
"Я думаю, що ЗСУ треба звернути на це увагу і розуміти, що спробу постачання за допомогою річкового транспорту вони будуть здійснювати обов'язково, особливо якщо знову буде влучання по Дар'ївському мосту і по понтонній переправі, яку росіяни побудували поруч", – розповів активіст.
Він додав, що таким чином все Херсонське угруповання, яке зараз живиться постачанням з Каховської греблі та через Дар'ївський міст, залишиться в оперативному оточенні.
Херсонський активіст про те, як окупанти можуть використовувати річковий транспорт: дивіться відео
Останні новини з Херсонщини: коротко
- За словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, окупанти, хоч і перекидають сили на Херсонщину, але фактично не можуть постачати зброю та техніку до лінії фронту.
- росіяни намагаються відремонтувати суттєво пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст у Херсоні, але роблять це без будь-яких розрахунків та планів. Вони просто накривають пошкоджені ділянки плитами.
- А тим часом захисники Півдня вдарили по ешелону з військовою технікою ворога та ліквідували станції радіоелектронної боротьби.