Россияне могут направить по Украине 24 "Калибров": боевые корабли готовы к атакам
Источник:ОК "Юг"
Россия увеличила количество боевых кораблей в Черном море В настоящее время их 18 – 4 из них оснащены ракетами типа "Калибр".
В оперативном командовании "Юг" предупредили, что угроза массированных ракетных обстрелов все еще высока.
Внимание Корабли в море могут быть имитацией, – эксперт оценил угрозу массированной атаки от России
В Черном море 4 ракетоносителя
Представитель командования отметила, что находящиеся на боевом дежурстве ракетоносители оснащены 24 ракетами типа "Калибр".
Корабельная группировка врага в настоящее время увеличилась и состоит из 18 единиц, 4 из которых оснащены 24 ракетами "Калибр" и готовы к применению,
– отметила Наталья Гуменюк
Она подчеркнула, что российские оккупанты продолжают "бряцать оружием" и оказывать психологическое давление, а также призвала украинцев быть готовыми к атакам россии и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Важно! Несмотря на то, что Россия и так нанесла серьезный ущерб нашей энергетической системе, массированные удары не будут прекращаться. В СНБО сообщили, что страна-агрессорка имеет необходимое количество ракет еще на 3 – 4 обстрела.
От прошлого российского массированного обстрела уже прошло больше недели.
Актуально об угрозе новых массированных обстрелов
- В американском Институте по изучению войны отметили, что кафиры действительно готовятся к тому, чтобы нанести очередной массированный ракетный удар . Однако аналитики предположили, что усиливать атаки враг не сможет – на это влияет ограниченный ракетный арсенал.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что россияне могут выпустить еще около 100 ракет, чтобы нанести новый удар по энергетической инфраструктуре Украины.
- 29 ноября представители власти массово призывали украинцев не игнорировать тревогу, потому что есть признаки подготовки врага к новому удару. Однако воздушная тревога на следующий день – 30 ноября длилась 10 минут.
- Оборонные ведомства призвали украинцев не ждать очередную атаку россиян, игнорировать воздушные тревоги не стоит в любом случае.
- Русские циничны и они могут просто выжидать, пока население устанет от психологического давления.