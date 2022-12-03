Россияне могут направить по Украине 24 "Калибров": боевые корабли готовы к атакам

Россия увеличила количество боевых кораблей в Черном море В настоящее время их 18 – 4 из них оснащены ракетами типа "Калибр".

В оперативном командовании "Юг" предупредили, что угроза массированных ракетных обстрелов все еще высока.

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В Черном море 4 ракетоносителя

Представитель командования отметила, что находящиеся на боевом дежурстве ракетоносители оснащены 24 ракетами типа "Калибр".

Корабельная группировка врага в настоящее время увеличилась и состоит из 18 единиц, 4 из которых оснащены 24 ракетами "Калибр" и готовы к применению,

– отметила Наталья Гуменюк

Она подчеркнула, что российские оккупанты продолжают "бряцать оружием" и оказывать психологическое давление, а также призвала украинцев быть готовыми к атакам россии и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Важно! Несмотря на то, что Россия и так нанесла серьезный ущерб нашей энергетической системе, массированные удары не будут прекращаться. В СНБО сообщили, что страна-агрессорка имеет необходимое количество ракет еще на 3 – 4 обстрела.

От прошлого российского массированного обстрела уже прошло больше недели.

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