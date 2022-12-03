В оперативному командуванні "Південь" попередили, що загроза масованих ракетних обстрілів все ще висока.
Увага Кораблі в морі можуть бути імітацією, – експерт оцінив загрозу масованої атаки від Росії
У Чорному морі 4 ракетоносії
Речниця командування зазначила, що ракетоносії, які перебувають на бойовому чергуванні оснащенні 24 ракетами типу "Калібр".
Корабельне угруповання ворога наразі збільшилося та складається з 18 одиниць, 4 з яких споряджені 24 ракетами "Калібр" і вони готові до застосувань,
– зазначила Наталія Гуменюк
Вона наголосила, що російські окупанти продовжують "брязкати зброєю" та чинити психологічний тиск, а також закликала українців бути готовими до атак росії та реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Актуально про загрозу нових масованих обстрілів
- В американському Інституті з вивчення війни зазначили, що окупанти дійсно готуються до того, щоб завдати чергового масованого ракетного удару. Однак, аналітики припустили, що посилювати атаки ворог не зможе – на це впливає обмежений ракетний арсенал.
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що росіяни можуть випустити ще близько 100 ракет, щоб завдати нового удару по енергетичній інфраструктурі України.
- 29 листопада, представники влади масово закликали українців не ігнорувати тривогу, через те що є ознаки підготовки ворога до нового удару. Однак, повітряна тривога наступного дня – 30 листопада тривала 10 хвилин.
- Оборонні відомства закликали українців не чекати чергової атаки росіян, ігнорувати повітряні тривоги не варто у будь-якому разі.
- Росіяни цинічні і вони можуть просто вичікувати, поки населення втомиться від психологічного тиску.