В оперативному командуванні "Південь" попередили, що загроза масованих ракетних обстрілів все ще висока.

Увага Кораблі в морі можуть бути імітацією, – експерт оцінив загрозу масованої атаки від Росії

У Чорному морі 4 ракетоносії

Речниця командування зазначила, що ракетоносії, які перебувають на бойовому чергуванні оснащенні 24 ракетами типу "Калібр".

Корабельне угруповання ворога наразі збільшилося та складається з 18 одиниць, 4 з яких споряджені 24 ракетами "Калібр" і вони готові до застосувань,

– зазначила Наталія Гуменюк

Вона наголосила, що російські окупанти продовжують "брязкати зброєю" та чинити психологічний тиск, а також закликала українців бути готовими до атак росії та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Важливо! Попри те, що Росія і так вже завдала серйозної шкоди нашій енергетичній системі, масовані удари не будуть припинятися. У РНБО повідомили, що країна-агресорка має необхідну кількість ракет на ще 3 – 4 обстріли. Від минулого російського масованого обстрілу уже минуло більше ніж тиждень.

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