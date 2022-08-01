Сколько времени нужно россиянам, если захотят вернуть войска в беларусь: оценка ГУР

Армия лукашенко продолжает военные учения возле территории Украины, но без поддержки россиян нападать боится. Разведчики оценили, как быстро оккупанты смогут снова перебросить туда свои подразделения.

белорусская армия не прекращает учений вблизи украинской границы с целью удержания наших войск в этой зоне. Об активном наступлении речь пока не идет – друзья оккупантов отдали свою территорию в полное распоряжение врага, но идти на смерть без его поддержки боятся.

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Сколько времени нужно россиянам для перекидывания своих сил в беларусь

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что очень оперативно перебросить свои подразделения россияне могут, такая вероятность существует и ее нужно учитывать.

Российские войска отступили из северных регионов Украины в марте и снова появились на Донбассе через две недели. Мы знаем, что они могут вернуться в беларусь через две-три недели, если им понадобится, – сказал он.

Скибицкий добавил, что во время учений по полномасштабному вторжению в Украину оккупанты тренировались быстро перекидывать свои силы с одного направления на другое.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что пока нет признаков того, что белорусская армия активно готовится к наступательным действиям. Сам лукашенко также заявлял, что помощь его армии россиянам не требуется.

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