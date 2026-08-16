Россияне готовятся: политолог проанализировал вероятность массированного обстрела в День Независимости

В последние дни россияне снизили интенсивность баллистических атак, в частности по Киеву. Можно предположить, что они накапливают ракеты для того, чтобы нанести мощный удар по Украине именно в День Независимости.

Политолог Игорь Чаленко в беседе с 24 Каналом объяснил, решится ли Россия на атаку на Украину в праздничный день. Он предположил, когда, скорее всего, противник может нанести массированный удар.

Продолжается большая кулуарная дипломатическая работа

Чаленко отметил, что обычно такие праздники, как День Независимости, сейчас используются для того, чтобы усилить панику и создать определенную изоляцию в столице и больших городах, с тем чтобы жители из-за страха покинули город.

Но, по его мнению, ведется большая кулуарная дипломатическая работа, чтобы в подобные дни ничего не происходило. Причем с обеих сторон. Он напомнил, что случай проведения парада Победы 9 мая в Москве был обратной стороной медали в этом отношении.

Что россияне готовятся нанести очередную атаку и накапливают ресурсы – совершенно понятно. Но они тоже активно выделяют определенные периоды, и, как показывает опыт, атаки именно в такие знаменательные даты не оправдываются. Однако условно 25 августа ночью с точки зрения войск ничего не меняется. И именно 25-го ночью россияне могут нанести 30–40 ударов баллистическими ракетами по Киеву. Это абсолютно вписывается в логику действий России,

– уверен политолог.

В то же время накопление ракет и других средств россияне, по его мнению, действительно осуществляют, и производство продолжается. Они расходовали баллистических ракет больше, чем производили, и активно использовали свои запасы на складах. Сейчас они накапливают баллистические ракеты для того, чтобы нанести очередные несколько волн ударов.

Политолог оценил вероятность атаки противника на Украину в День Независимости: смотрите видео

"Параллельно противник испытывает все больше реактивных "Шахедов". По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, во время некоторых атак 3/4 запускаемых "Шахедов" уже являются реактивными. То есть россияне увеличивают долю применения этих средств. Поэтому у них происходит определенная перестройка производственных приоритетов", – подчеркнул Игорь Чаленко.

Напомним, что, по словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ, полковника Юрия Игната, в июле в России, по сравнению с июнем, увеличила количество применений реактивных дронов в 5 раз.