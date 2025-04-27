Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал 24 Каналу, что Россия пыталась сконцентрировать свои силы. Однако для ведения танковой или общевойсковой войны требуется более серьезная подготовка.

Читайте также Перемирие, которого не было, и контратаки под Покровском: как изменилась линия фронта за неделю

Российское войско плохо обучено

Хэмиш де Бреттон-Гордон заметил, что ему в свое время для того, чтобы научить свой полк, потребовалось полгода. Россияне же тратят всего несколько дней или недель на подготовку таких сил, и поэтому они не эффективны.

Сегодня, когда армия Украины хорошо организована и имеет возможности, она сумела отбить эти силы и не дать им продвинуться. Не думаю, что у них есть перспективы в будущем,

– отметил полковник армии Великобритании в отставке.

Ходят разговоры, что Россия, вероятно, накапливает силы для того, чтобы осуществить масштабное наступление. Однако эта информация, как он предположил, распространяется самими россиянами.

Обратите внимание! По данным Института изучения войны, Россия весной и летом 2025 года может начать новое крупное наступление на нескольких участках фронта. Она активизировала свои действия, в частности, на Лиманском, Покровском и Ореховском направлениях, но не имеет достаточно сил для наступления на крупные города.

Украина имеет хорошую разведывательную картину того, что пытаются сделать россияне. Если они предпримут попытки накопить силы, поскольку они плохо обучены, то, по словам Хэмиш де Бреттон-Гордон, вряд ли будут эффективными. И скорее всего будут ликвидированы, как это недавно произошло во время попыток россиян атаковать на Юге.

Напомним, что противник 16 апреля попытался наступать на Юге Украины – возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобковое, Малая Токмачка и Малые Щербаки в Запорожской области.

Враг продвигался в количестве менее 320 человек личного состава, а также привлек 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багов. Однако украинские защитники сначала поразили российскую боевую технику, а затем нанесли огневое поражение по штурмовикам, в результате чего было уничтожено 29 единиц боевой техники противника и 140 человек личного состава, а также три танка.