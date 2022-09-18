В Украине запустили горячую линию для обращений от российских военных и их семей

В Украине начала действовать круглосуточная горячая линия для обращений от российских военных и семей. Враги могут позвонить по телефону и сдаться в плен ВСУ.

Линию запустили в рамках государственного проекта "Хочу жить". По номерам телефонов россияне могут узнать, как сохранить жизнь.

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Россияне могут сдаться в плен, позвонив по номеру

В рамках работы Координационного штаба запущены Единый центр и круглосуточная горячая линия приема обращений от российских военных и их семей,

– сообщили в Координационном штабе.

Враги могут узнать, как сложить оружие, сохранить свое здоровье и жизнь и сдаться в плен. Для этого следует позвонить по круглосуточным номерам:

️ +38 066 580 34 98;

️ +38 093 119 29 84.

"Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций. В то же время Украина нуждается в пополнении обменного фонда, чтобы вернуть своих защитников домой", – сообщили в штабе.

Россияне вынуждены сдаваться в плен в Херсонской области

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что наши военные установили огневой контроль почти над всей оккупированной Херсонщиной. Это влияет на ситуацию на фронте.

"Оккупанты постоянно меняют места дислокации, а это нервирует личный состав. Это постоянные обустройства новых позиций, физической и нервной силы", – пояснила Гуменюк.

Это заставляет россиян выйти из войны. Именно поэтому возникают и варианты со сдачей в плен.

Кроме того, нам известны факты, что многие бойцы так называемой второй армии мира покинули свои подразделения, переоделись в гражданское и пытаются найти для себя варианты побега.

– сказала Гуменюк.

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