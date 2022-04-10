Россияне могут снова попытаться "взять Киев за 2 дня", – Кличко

Все защитники Киева не теряют бдительности и продолжают готовиться к вероятному наступлению врага. Дело в том, что россияне действительно могут снова попытаться захватить столицу.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал в интервью иностранным журналистам 10 апреля. Он подчеркнул, что зверства военных России на территории нашего государства до сих пор продолжаются.

В то же время В Киеве возобновляет работу бизнес: работает более 900 магазинов, 35 рынков и почти 500 кафе.

"Нельзя исключать следующей попытки орков"

Прежде всего, в интервью говорили о приезде премьера Британии Бориса Джонсона. Он не только провел встречу с президентом Украины, но и прогулялся по центральным улицам города.

По словам Кличко, это важный сигнал, который означает, что Киев сейчас действительно безопасный город. Однако в условиях войны все может быстро измениться.

То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от намерения захватить столицу. Поэтому нельзя исключать следующую попытку орков "взять Киев за 2 дня",

– подчеркнул мэр.

Он также добавил, что столица должна и дальше быть готова к обороне. Много сил противник действительно перенес для наступления на Восток нашей страны. Но Киев близко к Беларуси, где могут базироваться определенные воинские части России.

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