Россияне, мы все проср*ли, накроет всех

И еще к вопросу о коллективной ответственности. Россияне очень боятся этого, в последнее время все чаще стал звучать паттерн "это не мы, это Европа и США вскормили углеводородной грудью путло-маньяка"!

Наказание ответственностью

Забавно наблюдать, как изворачиваются совковые инфантилы. Оно и понятно: от слова "ответственность" их выворачивает наизнанку, как одержимых при сеансе экзорцизма.

Важное Мы убиваем в себе малоросса

Но истери – не истери, а ответственность настигнет все равно. Всех и каждого. Причем, я даже готов к тому, что моя доля ответственности будет выше, чем у какого-нибудь отпетого "ватана-крымнашиста" Васи из деревни Нижние Г*внищи. Значит, так решила Ее Величество История. И глупо на нее обижаться.

Круговой поруке наступате конец

Короче, пристегиваемся и ждем. Ходил на митинги или не ходил? Уже не имеет значения. Россияне, мы все проср*ли. Сообща. Всем сплоченным коллективом согласных или не согласных. Похр*н. Накроет всех.

Актуально Россия признала на весь мир, что не может победить

Европейцы, вы тоже виноваты со своими Шредерами – Курцами – Меркелями – Макронами и прочими Ле Пенихами. Американцы, за Обаму с перезагрузками и за рыжего Трампа с его горячим желанием "поладить с отличным парнем" – ответите, без вариантов. Не хочется? Понятно. Но историю это "не колышет" от слова совсем.

Обратите внимание – прогноз относительно вероятной следующей страны-жертвы Кремля: смотрите видео