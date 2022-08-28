У врага – минус два опорных пункта, два склада и куча техники: отчет ОК "Юг"
Источник:ОК "Юг"
россияне на Юге потеряли два склада боеприпасов. Также враги больше не смогут пользоваться как минимум 11 единицами техники.
Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Также в течение суток 27 августа враг потерял много единиц личного состава.
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россияне на Юге потеряли склады, полевой пункт, технику и личный состав
Наша армейская авиация нанесла 3 удара по двум опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье,
– сообщило командование.
Кроме того, реализуя огневые задачи, ракето-артиллерийские подразделения ВСУ ликвидировали:
- 35 единиц личного состава оккупантов;
- гаубицу "Мста-Б";
- самоходную артиллерийскую пушку "Нона";
- 9 единиц бронированной и автомобильной техники;
- 2 склада боеприпасов в Дудчанах и Давидовом Броде;
- а также 1 полевой пункт боеснабжения в Воскресенском.
Командование традиционно доразведывает окончательные потери врага.
В Черном море находится 20 "Калибров" врага
Корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц держится вблизи крымского берега, но 3 ракетоносителя, из которых 1 подводный, держат наготове ориентировочно 2 десятка ракет типа "Калибр",
– сообщило командование Юга.
Там в очередной раз посоветовали людям не подвергать себя лишней опасности, призывали следить за информационным пространством, извещать компетентные органы о подозрительных людях, которые собирают информацию или продвигают антиукраинскую пропаганду.
ВСУ ситуацию контролируют, однако враг пытался атаковать
Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты продолжают воевать по занимаемому рубежу обороны.
Существенных изменений в составе и положении не произошло. Не преуспевая на суше, враг активизирует воздушную разведку и разнообразие средств воздушного нападения,
– сообщил спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров.
Он рассказал, что 27 августа российские захватчики атаковали:
- ударными беспилотниками, а также вертолетными парами и ракетой Х-59 класса "воздух – поверхность" из истребителя-бомбардировщика по украинским позициям вдоль линии столкновения;
- неуправляемыми ракетами с вертолета Ми-24 по объектам инфраструктуры Никополя. Разрушено одно здание, люди не погибли.
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