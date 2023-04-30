Об этом свидетельствуют данные опроса российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха. Об изменениях рассказали в ряде прокремлевских СМИ, сообщает 24 Канал.

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Россияне не хотят ехать в "хлопковый" Крым

Россияне еще 2 года назад толпами ехали по праздникам в Крым. Временно оккупированный украинский остров на протяжении 8 лет даже заметно опережал по популярности Сочи.

Однако полномасштабное вторжение в Украину заставило их изменить свои предпочтения. Теперь граждане страны-террористки выбирают для отдыха на майские праздники более безопасную российскую глубинку. Ведь "хлопок" может наведаться совсем неожиданно и придется поспешно паковать вещи, рассказывая, как ты не хочешь уезжать из Крыма.

Самыми желанными направлениями для отдыха россиян на майские праздники стали Калининград, Санкт-Петербург и Дагестан.

По итогам опроса, в котором приняли участие более 4,8 тысячи человек, за Калининград проголосовали 20% респондентов, за Санкт-Петербург – 14%, за Дагестан – 13%,

– говорится в сообщении.

Также в список самых желанных мест вошли:

Кисловодск – 11%,

Сочи – 10%,

Алтай – 9%,

Казань – 8%,

Карелия – 8%,

Москва – 4%,

Адыгея – 3%.

Кроме того, опрошенные сервисом россияне выбрали для своего отдыха и другие удаленные от "хлопка" части России. В частности, Нижний Новгород, Суздаль, Башкортостан, Волгоград, Пермь, Владивосток, Урал, Байкал и Карелию.

"На эти майские праздники у россиян очень высок спрос на поездки по России и странам ближнего зарубежья. Если сравнивать с прошлогодними каникулами, он вырос примерно на 20%", – рассказал основатель российского сервиса онлайн-бронирования жилья Юрий Кузнецов.

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