Про це свідчать дані опитування російського сервісу онлайн-бронювання житла для відпочинку. Про зміни розповіли у низці прокремлівських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.
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Росіяни не хочуть їхати в "бавовняний" Крим
Росіяни ще 2 роки тому натовпами їхали на свята у Крим. Тимчасово окупований український півострів протягом 8 років навіть помітно випереджав за популярністю Сочі.
Однак повномасштабне вторгнення в Україну змусило їх змінити свої вподобання. Тепер громадяни країни-терористки обирають для відпочинку на травневі свята більш безпечну російську глибинку. Адже "бавовна" може навідатися зовсім несподівано і доведеться поспішно пакувати речі, розповідаючи, як ти не хочеш їхати з Криму.
Найбажанішими напрямками для відпочинку росіян на травневі свята стали Калінінград, Санкт-Петербург і Дагестан.
За підсумками опитування, в якому взяли участь понад 4,8 тисячі осіб, за Калінінград проголосували 20% респондентів, за Санкт-Петербург – 14%, за Дагестан – 13%,
– мовиться в повідомленні.
Також до переліку найбажаніших місць увійшли:
- Кисловодськ – 11%,
- Сочі – 10%,
- Алтай – 9%,
- Казань – 8%,
- Карелія – 8%,
- Москва – 4%,
- Адигея – 3%.
Окрім того, опитані сервісом росіяни обрали для свого відпочинку й інші віддалені від "бавовни" частини Росії. Зокрема, Нижній Новгород, Суздаль, Башкортостан, Волгоград, Перм, Владивосток, Урал, Байкал та Карелію.
"На ці травневі свята у росіян дуже високий попит на поїздки Росією та країнами ближнього закордоння. Якщо порівнювати з торішніми канікулами, він зріс приблизно на 20%", – розповів засновник російського сервісу онлайн-бронювання житла Юрій Кузнєцов.
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"Бавовна" в Севастополі: коротко
- Вночі 29 травня невідомі безпілотники влучили у російську нафтобазу в тимчасово окупованому Севастополі. Внаслідок цього в Козачій бухті спалахнула велика пожежа.
- Козача бухта розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя. Найцікавіше, що міський аеродром перебуває за 2 кілометри від нафтобази, яку атакували.
- Місцеві мешканці активно поширювали фото та відео з місця події. На них було видно величезний стовп чорного диму.