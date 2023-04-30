Окупанти будуть говорити таке, щоб сховати наслідки цієї пожежі. Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, "бавовна" трапилась на спеціальному майданчику, куди підходили військові кораблі.

Дивіться також У Севастополі масштабна пожежа після "бавовни": все, що відомо про інцидент у Козачій бухті

Панічні настрої посилились

Він зазначив, що саме на цій нафтобазі військові кораблі заправлялися пальним.

Це спеціальний майданчик для військового Чорноморського флоту, і після пожежі і знищення такої кількості пального, навряд чи вони так легко виправлять цю ситуацію,

– наголосив він.

Чубаров нагадав про удари, яких було завдано по аеродрому Новофедорівці у серпні 2022 року під Саками, знищення потужного складу боєприпасів під Джанкоєм – також у серпні, а ще підрив Кримського мосту у жовтні того ж року.

"Після цих інцидентів в Криму панували потужні панічні настрої – серед прихильників окупантів. Удари по нафтобазі в Севастополі справили такі самі сильні враження на них і посіяли паніку. І навпаки ті кримчани, хто очікує деокупації Криму, відчувають піднесення", – зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу.



