россияне начали обстрел Никополя: под огнем и соседние населенные пункты

Российские войска вечером 17 июля начали жесткие обстрелы Никополя. Также они атакуют "Градами" соседние населенные пункты. Поэтому жителей района просят не выходить из укрытий.

Это уже второй массированный обстрел за эту неделю. Об этом сообщил председатель районной военно-гражданской администрации Евгений Евтушенко.

Ранее Около половины из 50 российских ракет по Никополю попали в жилые дома