В кремлевской властной верхушке снова всерьез задумались над тем, чтобы поснимать с "должностей" всех коллаборантов на оккупированных территориях и заменить их на российских чиновников. Поводом для этого может стать невероятная коррупция и кража денег "правительствами" квазиреспублик.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, недавно в Луганск и Донецк прибыла делегация из москвы, которую отправил туда мэр российской столицы сергей собянин. Целью представителей россии является проверка целевого использования средств, которые москва 8 лет выделяла "на развитие Донбасса".

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Однако ни пушилин, ни пасечник сознательно отчитаться о трате чужих денег, конечно, никак не могут.

Донецк и Луганск превратились в заброшенные города без будущего

О том, что "власть" квазиреспублик беззастенчиво разворовывала деньги на протяжении 8 лет их существования, в россии знали все. Тем не менее верхушку кремля подобная ситуация до поры до времени устраивала.

Ведь приближенные к путину люди так же наживались на финансировании так называемых "днр" и "лнр", а о будущем Донбасса никто никогда не думал.

Впрочем, ситуация с воровством вылезла россиянам боком после 24 февраля, когда выяснилось, что многочисленные "армии" кремлевских прокси существовали исключительно на бумаге.

Перед полномасштабным вторжением на оккупированном Донбассе было всего несколько тысяч очень хорошо натренированных боевиков, но в отчетах руководителей 1 и 2 армейских корпусов было невероятное количество "мертвых душ". И каждому из несуществующих бойцов россия платила зарплату, выделяла средства на обеспечение и лечение. На самом же деле деньги оказывались в кошельках командиров, генералов и непосредственно пушилина с пасечником.

При этом никаких резервов в армиях, как оказалось, не было. Из-за чего в "днр" и "лнр" и хватают необученных студентов и шахтеров для их мгновенной отправки на передовую.

Поэтому и случилось, что путин и его окружение считали, что группировки недореспублик смогут быть очень серьезным подкреплением к российской армии, но не случилось как думалось. После невероятного военного провала "второй армии мира" в кремле и задумались над необходимостью замены верхушки квазиреспублик на более приближенных к путину людей.

Однако устроить "революцию" или очередной государственный переворот, объясняя это воровством в армиях, в кремле не могут. Потому что россия не способна себе позволить признать слабость. А вот обвинить пушилина с пасечником в коррупции и объяснить людям, что Донбасс плохо жил исключительно из-за жадности "элит" – вполне логичный шаг для россиян.

Так что уже во время первых проверок делегаты сразу начали готовить отчеты о том, как в "республиках" реально ничего не делали. Деньги, которые много лет выделяла российская столица из своего бюджета в поддержку "днр" и "лнр", должны были пойти на строительство, ремонт дорог и поврежденных домов, теплотрасс и других объектов инфраструктуры. Впрочем, за все 8 лет в Донецке и Луганске делали только 5 – 10 процентов от запланированного. Поэтому захваченные россией областные центры превратились в очень запущенные города, а положение дел на периферии "республик" и вообще просто ужасное. Там "администрации" не делали вообще ничего из запланированного. Зато регулярно отчитывались в россию и присылали акты выполненных работ на нереальные деньги.

Наказание уже ждет

Судя по всему, уже вскоре главарям боевиков может стать туго. Ведь списать на войну отсутствие ремонтов в зданиях и восстановления инфраструктуры в глубоком тылу не получится. А вот если коллаборанты останутся без "должностей", для кремля их жизнь ничего не будет стоить. Смогут ли пушилин и пасечник договориться со своими кураторами, увеличить им ежемесячные финансовые выплаты и остаться на своих местах, неизвестно. Тем более, что на их "должности" уже претендуют некоторые российские чиновники.