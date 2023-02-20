Пропагандисты заявили о "мужественной атаке" российских военных на Сватовском направлении. Однако оказалось, что это был "тренировочный" штурм посадки по линии фронта.
Смотрите также У Сватового враг пытается двигаться группами, преимущество полностью на нашей стороне, – боец ВСУ
Штурм против посадки
Независимые обозреватели выяснили, что на самом деле оккупанты штурмовали пустую посадку в 15 километрах от линии боевых столкновений в Луганской области. Отмечают, что это могла быть тренировка оккупантов.
Видеокадры российской атаки на заросли кустов у села в Старобельском районе Луганщины с точной геометкой обнародовала 20 февраля мониторинговая инициатива DeepState.
Как россияне воюют с кустами: смотрите видео
"Вторая армия мира "мужественно" штурмует кусты у Бараниковки в 15 километрах от линии столкновения", – говорится в сообщении.
Отметим, что Бараниковка – село в Краснореченском поселковом обществе Сватовского района Луганской области. В настоящее время оно временно оккупировано российским захватчиком и находится в их тылу.
Вероятно, что на видео запечатлен фрагмент учений оккупационных войск: они отрабатывали захват лесопосадки.
По данным обозревателей DeepState, на этом отрезке фронта в Луганской области враг безуспешно предпринимает попытки наступлений с Площадки и Кременной. В последнее время, отмечают аналитики, темп атак врага линейно идет на убыль.
Какая ситуация в Луганской области: что известно
- Захватчики установили вблизи Кременной мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, поэтому украинские защитники имеют ограниченные возможности использования БПЛА.
- Россияне пытаются наступать на Луганском направлении, чтобы выполнить приказ безумного диктатора Владимира Путина. В Институте изучения войны (ISW) считают, что русским войскам не удастся кардинально изменить ход боевых действий.