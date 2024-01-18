Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов проанализировал 24 Каналу, как проблемы влияют на общественные настроения в России. По его словам, появляется все большее количество людей с российским паспортом, которые связывают ухудшение жизни, инфляцию и инфраструктурную деградацию с вторжением России в Украину.

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Детальнее про выводы оккупантов

Юсов подчеркнул, что аварии на российских теплотрассах, отключение света и тепла – это не работа шпионов или диверсантов, – это деградация российской экономики, в частности системы ЖКХ.

Россия тратит деньги на производство оружия и выплаты военным, а не на подготовку к зимним морозам. Как результат – масштабные повреждения по всей территории.

Если говорить об инцидентах с "летательными объектами", они встречаются исключительно на российских объектах, связанных с российской агрессией, и в основном на прямую не влияют на гражданское население. Однако эффект присутствия, когда все больше жителей понимают, что война подкрадывается все ближе, безусловно влияет,

– заметил Андрей Юсов.

Если бы Россия была цивилизованным и демократическим государством, последствия были бы другие – акции протеста против войны и массовое антивоенное движение. Однако путинский режим – это диктатура и тоталитарное общество. Следовательно, пока можно констатировать нарастание пассивного недовольства, чему способствовал зимний период.

У России возникает все больше проблем: что известно