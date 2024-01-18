Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов проаналізував 24 Каналу, як проблеми впливають на суспільні настрої в Росії. За його словами, з'являється дедалі більше людей з російським паспортом, які пов'язують погіршення життя, інфляцію та інфраструктурну деградацію з вторгненням Росії в Україну.

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Детальніше про висновки окупантів

Юсов підкреслив, що аварії на російських теплотрасах, відключення світла та тепла – це не робота шпигунів або диверсантів, – це деградація російської економіки, зокрема системи ЖКГ.

Росія витрачає гроші на виробництво зброї та виплати військовим, а не на підготовку до зимових морозів. Як результат – масштабні пошкодження по всій території.

Якщо говорити про інциденти з "літальними об'єктами", вони трапляються винятково на російських об'єктах, які пов'язані з російською агресією, і здебільшого на пряму не впливають на цивільне населення. Проте ефект присутності, коли все більше мешканців розуміють, що війна підкрадається все ближче, безумовно впливає,

– зауважив Андрій Юсов.

Якби Росія була цивілізованою та демократичною державою, наслідки були б інші – акції протесту проти війни та масовий антивоєнний рух. Проте путінський режим – це диктатура та тоталітарне суспільство. Відтак поки можна констатувати наростання пасивного невдоволення, чому посприяв зимовий період.

У Росії виникає все більше проблем: що відомо