Россияне начнут просто биться за еду, – ученый о последствиях действий Путина

В России незначительное количество людей в результате войны пытаются что-то делать и даже выходят на протесты. Однако никакой надежды на то, что это изменит ситуацию, нет.

Об этом рассказал старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко в эфире 24 канала. У граждан страны-агрессора вообще нет опыта протестов, в отличие от украинцев, отстаивавших свои права, например, в 2004 и 2014 годах.

К теме Русские грабят сельский магазин: красочное видео мародерства орков

Именно поэтому, по мнению Сенко, митинги в России вряд ли кардинально отразятся на ситуации.

У меня есть надежда на тот момент, когда они (россияне – 24 канала) будут доведены до состояния животных и начнут драться за еду. Вот тогда-то будет,

– допустил ученый.

Следует заметить, что в некоторых городах России прошли антивоенные митинги. Однако "правоохранители", как и всегда, применили к людям электрошокеры. Кроме того, силовики избивали и случайных прохожих, а не участников антивоенных акций.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!