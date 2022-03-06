Про це розповів старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко в ефірі 24 каналу. У громадян країни-агресорки взагалі немає досвіду протестів, на відміну від українців, які відстоювали свої права, наприклад, у 2004 та 2014 роках.

До теми Росіяни грабують сільський магазин: промовисте відео мародерства орків

Саме тому, на думку Сененка, мітинги у Росії навряд чи кардинально вплинуть на ситуацію.

У мене є надія на той момент, коли вони (росіяни – 24 канал) будуть доведені до стану тварин і почнуть битися за їжу. От тоді щось буде,

– припустив вчений.

Варто зауважити, що у деяких містах Росії пройшли антивоєнні мітинги. Однак "правоохоронці", як і завжди, застосували до людей електрошокери. Крім того, силовики били й випадкових перехожих, а не учасників антивоєнних акцій.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!