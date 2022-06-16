Россияне надеялись "взять Киев" за 12 часов, – Резников

Российские захватчики и их руководство считали, что Киев удастся полностью оккупировать через 12 часов после полномасштабного вторжения.

Все ожидали, что Киев скоро упадет

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию. По его словам, у погибшего во время вторжения российского военного был найден документ, в котором были расписаны российские военные цели.

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Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева. Россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство сбежит из столицы,

– сказал украинский министр.

Он отметил, что некоторые украинские партнеры в разных столицах мира также были наивны, они сказали украинским властям, что вторжение неизбежно, и вы упадете через 72 часа, поэтому и не дали тяжелого вооружения.

Он добавил, что только после того, как украинские военные смогли полностью освободить Киевскую область в конце марта, партнеры начали предоставлять Украине более тяжелое вооружение.

Какое вооружение предоставят Украине

После встречи "Рамштайн-3" министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что США значительно увеличат помощь . В нее войдут 155-миллиметровые пушки, ракетные системы HIMARS, противокорабельные системы "Гарпун" и т.д., Словакия предоставит вертолеты, Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию, а Германия – реактивные системы залпового огня. Точное количество вооружения, которое передадут Украине, не сообщают.

Также во время встречи стало известно, что 60 украинских военнослужащих уже научили работать с ракетными системами, а 420 человек подготовили к эффективной работе с гаубицами М777 и другими.

Американский генерал Милли сообщил, что международное сообщество уже предоставило Украине 97 000 противотанковых систем, по его словам, это больше, чем есть танки в мире. Из них 60 тысяч являются американскими Javelin.

После встречи Резников также заявил, что новое вооружение от США и других союзников позволит Украине вернуть все временно оккупированные территории, включая Крым.

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