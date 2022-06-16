Всі очікували, що Київ швидко впаде
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню. За його словами, у загиблого під час вторгнення російського військового знайшли документ, у якому були розписані російські військові цілі.
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Вони думали, що через 12 годин будуть у центрі Києва. Росіяни наївно очікували, що протягом 72 годин після вторгнення український уряд втече зі столиці,
– сказав український міністр.
Він зазначив, деякі українські партнери в різних столицях світу також були наївні, вони сказали українській владі, що вторгнення неминуче, і ви впадете через 72 години, тому й не дали важкого озброєння.
Він додав, що лише після того, як українські військові змогли повністю звільнити Київську область наприкінці березня, партнери почали надавати Україні важче озброєння.
Яке озброєння нададуть Україні
- Після зустрічі "Рамштайн-3" міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що США значно збільшать допомогу. До неї ввійдуть 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи "Гарпун" тощо, Словаччина надасть гелікоптери, Канада, Польща та Нідерланди – артилерію, а Німеччина – реактивні системи залпового вогню. Точну кількість озброєння, яке передадуть Україні, не повідомляють.
- Також під час зустрічі стало відомо, що 60 українських військовослужбовців вже навчили працювати з ракетними системами, а 420 людей підготували до ефективної роботи з гаубиць М777 та інших.
- Американський генерал Міллі повідомив, що міжнародна спільнота вже надала Україні 97 000 протитанкових систем, за його словами, це більше, ніж є танків у світі. З них 60 тисяч є американськими Javelin.
- Після зустрічі Резніков також заявив, що нове озброєння від США та інших союзників дозволить Україні повернути всі тимчасово окуповані території, включаючи Крим.