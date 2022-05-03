Россияне "вдохновлялись" разной химией, – Маляр о находках на деоккупированных территориях

Зверства россиян на Киевщине и всем Севере Украины шокировали весь мир. Сейчас там работают специалисты и открывают все новые факты их преступлений против украинцев.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире одного из телеканалов рассказала, что в рабочих поездках посещает деоккупированные территории. Она изучает, почему российские оккупанты ведут себя так позорно и цинично, передает 24 канал.

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Спят, едят и ходят в туалет в одном месте

По словам Маляр, когда Север был оккупирован, то российские солдаты были определенное время в одном, а затем в другом месте. Ей стало интересно посмотреть на жилища захватчиков и их быт, чтобы проанализировать поведение.

Было интересно понять, что ими движет, почему трогают женщин и детей. Ведь их задача – захватить, а мирные люди здесь ни при чем. Посмотрела их вещи, которые они оставили, быт. Они не только к женщинам и детям так зверски относятся. От увиденного я поняла, что они друг к другу так относятся и к себе. Меня поразило, что у них все вместе: место, где спят, едят, туалет. Как для человека в 21 веке это дико звучит,

– говорит Маляр.

Она обнаружила, что российские оккупанты даже забирали себе женское белье.

Сексуальное насилие россиян

Маляр пыталась понять из того, что увидела, почему они так массово насиловали украинских женщин, девушек, детей и мужчин. По ее словам, у них абсолютно помешанное сознание с нарушением половых влечений.

Была в одном из сел Черниговской области, где они захватили людей, среди которых были женщины и дети. Закрыли в подвал и месяц там держали. Анализируя эти издевательства над ними, они ничего нового не придумали со времен Второй мировой. Это совершенно помешанные и деградированные, дикие люди. Есть у них признаки употребления специальных лекарственных средств, то есть они себя вдохновляли еще и определенными химическими веществами,

– говорит заместитель министра обороны.

Она предполагает: чтобы их довести до такого состояния деградации, Путин очевидно годами работал, чтобы сделать так называемую "отрицательную селекцию". Он отобрал самых отвратительных людей, чтобы они потом сюда наступали.

Россиян понять невозможно

Маляр в этом смысле противопоставила украинцев и россиян как нацию. По ее словам, их понять невозможно. Мы готовы умереть ради свободы.

"Мы такая нация, что не будем унижаться. Почему они это не просчитали – для меня загадка. Возможно, это результат их развала и коррупции. Ведь в советское время все тюрьмы вплоть до 1991 года были забиты украинскими диссидентами. Они хорошо знали, что мы никогда не подчинялись системе", – уверяет она.

Маляр убеждена, что страдать и при этом не повиноваться системе – это национальная черта украинцев.

Последние новости о зверствах россиян на Киевщине

Новости с деоккупированных территорий Севера ужасают все больше. В Киевской области недавно нашли еще одну новую братскую могилу на позициях, где находились россияне. Там же и пытали мирных украинцев. Сколько людей в ней пока неизвестно.

Офису генпрокурора уже удалось установить личность первого подозреваемого в зверствах, которые российская армия совершала в Буче. Этот город стал одним из символов расправы россиян над украинцами. Сообщение о подозрении объявили росгвардейцу Сергею Колоцею.

В общей сложности СБУ по данным на 2 мая смогла уже установить личности почти 900 оккупантов, которые совершали преступления против мирного населения в Киевской области.

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