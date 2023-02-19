Россия стягивает авиацию к границам: генерал-лейтенант назвал ситуацию очень серьезной
Появилась информация, что россияне накапливают военную авиацию вблизи границы. Украинские военные знают о возможном применении и готовят оборонные силы для этого.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. Он подчеркнул, что ситуация действительно серьезная, однако в Генштабе о ней знают.
Смотрите также Где скоро могут произойти активные бои: в Украине утвердили новый перечень территорий
Романенко убежден, что накопление российских самолетов вблизи украинской границы – это усиление возможностей врага в нанесении авиационных ударов, использовании истребителей на линии столкновения.
Генерал-лейтенант предположил, что россияне могут пойти по такому сценарию при применении стратегического резерва 150-200 тысяч военных, который они сейчас готовят.
Это очень серьезная угроза. Наш Генштаб это знает, подразумевает, прорабатываются соответствующие мероприятия,
– добавил военный.
ВСУ готовятся
По словам Романенко, уверенно сказать о применении этой авиации на границах нельзя, однако украинские военные должны быть готовы. ВСУ всегда прорабатывают самый плохой вариант сценария.
Еще раньше россияне хотели перехватить преимущество в воздухе, но пока этого не достигли. Сейчас украинские военные проводят серьезную подготовку, рассматривают все возможные варианты, резюмировал Романенко.
Романенко о российской авиации на границах: смотреть видео
Украинская разведка о накоплении авиации россиян
- В ГУР заявили, что на западе России не менее чем в 200 километрах от границы с Украиной враг удерживает примерно 450 самолетов тактической авиации и около 300 вертолетов, половина из них – ударные.
- В разведке отметили, что российские самолеты находятся на разных аэродромах за пределами досягаемости украинского оружия. Оккупанты расположили авиационные базы так, чтобы к ним не могли достичь реактивные системы залпового огня HIMARS.
- Также в разведке назвали нападение с воздуха на Киев маловероятным.