Россия стягивает авиацию к границам: генерал-лейтенант назвал ситуацию очень серьезной

Появилась информация, что россияне накапливают военную авиацию вблизи границы. Украинские военные знают о возможном применении и готовят оборонные силы для этого.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. Он подчеркнул, что ситуация действительно серьезная, однако в Генштабе о ней знают.

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Романенко убежден, что накопление российских самолетов вблизи украинской границы – это усиление возможностей врага в нанесении авиационных ударов, использовании истребителей на линии столкновения.

Генерал-лейтенант предположил, что россияне могут пойти по такому сценарию при применении стратегического резерва 150-200 тысяч военных, который они сейчас готовят.

Это очень серьезная угроза. Наш Генштаб это знает, подразумевает, прорабатываются соответствующие мероприятия,

– добавил военный.

ВСУ готовятся

По словам Романенко, уверенно сказать о применении этой авиации на границах нельзя, однако украинские военные должны быть готовы. ВСУ всегда прорабатывают самый плохой вариант сценария.

Еще раньше россияне хотели перехватить преимущество в воздухе, но пока этого не достигли. Сейчас украинские военные проводят серьезную подготовку, рассматривают все возможные варианты, резюмировал Романенко.

Романенко о российской авиации на границах: смотреть видео

Украинская разведка о накоплении авиации россиян