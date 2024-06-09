Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что Россия имеет соответствующие резервы для того, чтобы продолжать войну. Это обусловлено тем, что большое количество вооружения и боеприпасов производят российские предприятия военно-промышленного комплекса.

Читайте также У Путина заканчивается время для прорыва в Украине, – Bloomberg

Не хватает бронетехники

По разным оценкам россиян могут изготавливать в год 1,2 – 1,5 миллиона боеприпасов. К тому же россияне имеют поддержку от союзников, в частности, Северной Кореи. Она поставляет боеприпасы калибра 152 и 122 миллиметров.

Однако россиянам на третьем году войны не хватает бронетехники, поэтому они не способны быстро увеличивать количество современной техники, в частности танков Т-90 или Т-72. Поэтому они восстанавливают старую технику на заводах, расположенных, в частности, за Уралом,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что противник из деталей нескольких единиц старой техники изготавливает одну, по возможности модернизирует ее и отправляет на фронт.

"Кроме того, часть восстановленной техники отправляют на склады, и это свидетельствует о том, что россияне накапливают оружие и резервы", – подчеркнул он.

Когда могут применить резервы

Также есть информация, что в глубине России формируются две армии – примерно из 14 дивизий и 16 бригад, которые будут оснащены такой техникой.

Соответствует ли это действительности, узнаем в ближайшее время. Если же россияне в каком-то виде действительно сформируют новую группировку войск, тогда может начаться второй этап в наступательных действиях врага, о котором говорил Владимир Зеленский,

– отметил Игорь Романенко.

Ожидать этих действий, по предположению генерал-лейтенант в отставке, можно на середину лета. Однако если возникнет необходимость, россияне могут бросить эти резервы в бой раньше.

Обратите внимание! Президент Украины подчеркнул, что Россия после наступления в Харьковской области, планирует еще новые продвижения по территории Украины. Зеленский отметил, что россияне стянули войска на еще одно направление – у границы с нашей страной.

Россияне продолжают нести потери в войне