Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що Росія має відповідні резерви для того, щоб продовжувати війну. Це зумовлено тим, що велику кількість озброєння та боєприпасів виробляють російські підприємства військово-промислового комплексу.

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Не вистачає бронетехніки

За різними оцінками росіян можуть виготовляти на рік 1,2 – 1,5 мільйона боєприпасів. До того ж росіяни мають підтримку від союзників, зокрема, Північної Кореї. Вона постачає боєприпаси калібру 152 та 122 міліметрів.

Проте росіянам на третьому році війни не вистачає бронетехніки. Вони не спроможні швидко збільшувати кількість сучасної техніки, зокрема танків Т-90 чи Т-72. Через це вони відновлюють стару техніку на заводах, розташованих, зокрема, за Уралом,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що противник з деталей декількох одиниць старої техніки виготовляє одну робочу, за можливості модернізує її і відправляє на фронт.

"Крім того, частину відновленої техніки відправляють на склади, і це свідчить про те, що росіяни накопичують зброю та резерви", – підкреслив він.

Коли можуть застосувати резерви

Також є інформація, що вглибині Росії формуються дві армії – приблизно з 14 дивізій та 16 бригад, які будуть оснащені такою технікою.

Чи відповідає це дійсності, дізнаємось найближчим часом. Якщо ж росіяни в якомусь вигляді дійсно сформують нове угруповання військ, тоді може розпочатися другий етап в наступальних діях ворога, про який говорив Володимир Зеленський,

– зауважив Ігор Романенко.

Очікувати цих дій, за припущенням генерал-лейтенанта у відставці, можна у середині літа. Проте якщо виникне необхідність, росіяни можуть кинути ці резерви в бій раніше.

Зверніть увагу! Президент України наголосив, що Росія після наступу на Харківщину, планує ще нові просування по території України. Зеленський зауважив, що росіяни стягнули війська на ще один напрямок – біля кордону з нашою країною.

Росіяни продовжують зазнавати втрат у війні