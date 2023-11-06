Куда враг направит новые накопления войск: Гайдай назвал возможные направления

Оккупанты накапливают свои войска. Скорее всего, их захватчики направят на Купянское направление.

Об этом 24 Каналу заявил экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что силы врага немного переформировали.

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"Идет определенное накопление (войск – 24 Канал). Пока нет такого мощного прорыва нового. Накопление войск, вероятнее всего, враг направит больше на Купянское направление", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, сейчас ситуация в районе Кременной стала немного легче. Впрочем, там продолжаются тяжелые бои. Тем временем ситуация на Авдеевском направлении крайне тяжелая, но там Силы обороны Украины сдерживают россиян. В то же время возле Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении оккупанты пытаются сдержать продвижение ВСУ. Все потому, что там украинская армия достигла успехов.

Часть резерва, который они накопили, они бросят на Клещеевку, Андреевку, чтобы сдержать наш успех и развивать свой "успех" на Авдеевском направлении. И все же попытаются пойти на Купянск для того, чтобы там сковать наши войска и перерезать дорогу,

– предположил экс-председатель Луганской ОВА.

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