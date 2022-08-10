Оккупанты накрыли Бахмут кассетными снарядами: полиция показала последствия обстрела

Войска врага 10 августа произвели обстрел Бахмута с использованием кассетных снарядов. В результате погибли и есть раненные среди гражданских. В полиции показали последствия этой атаки.

На вечер правоохранители продолжали фиксировать последствия ударов. Это необходимо, чтобы собрать все доказательства преступлений россиян. Предварительно уже известно, что повреждены там 12 домов. В прокуратуре сообщили, что в общей сложности погибли 7 жителей Бахмута, еще 6 – получили ранения.

В тот же день россияне обстреляли поселок на Харьковщине кассетными боеприпасами: 2 человека погибли

Снаряды попадали в дома и магазины

Обстрел Бахмута начался примерно в 11:40. Под массированный удар врага попали сразу 12 улиц. Снаряды оккупационных войск попали в магазины, частные дома и многоэтажки. В результате взрывов вспыхнули пожары в 4 зданиях.

На записи полиции, в частности, видно, что один из снарядов застрял у точки продажи мороженого. Также во многих постройках окна разбиты маленькими осколками снарядов.

Скорее всего, обстрелы населенного пункта вели из реактивных систем залпового огня "Ураган". За несколько дней до этого заместитель мэра города сообщил, что ситуация в Бахмуте становится все сложнее.

В настоящее время правоохранители уже открыли уголовное производство. Они расследуют атаку на город 10 августа по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Правоохранители показали последствия обстрела Бахмута: смотрите видео

Ранее – журналист попал под обстрел у Бахмута: смотрите видео