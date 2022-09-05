За сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по Украине

Российские войска за прошедшие сутки, 4 сентября, совершили 25 ракетных и свыше 22 авиационных ударов по объектам Украины – бьют по гражданской инфраструктуре.

Повреждена гражданская инфраструктура

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура в ряде поселков.

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За прошедшие сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов: Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледарь, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Пруд и Безымянное.

Главное о ситуации на фронте

В Генштабе сообщили, что российские войска продолжают сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

По-прежнему сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения находятся носители КРМБ "Калибр".

Оперативная ситуация по направлениям:

на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Есть угроза ракетных и авиационных ударов по воздушному пространству и территории республики Беларусь;

направлениях обстановка остается без существенных изменений. Есть угроза ракетных и авиационных ударов по воздушному пространству и территории республики Беларусь; на Северском в направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов;

в направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов; на Харьковском направлении противник нанес поражение в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка и другие;

направлении противник нанес поражение в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка и другие; на Славянском направлении обстрелов со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар;

направлении обстрелов со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар; на Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;

направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного; на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара;

направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара; на Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное;

направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное; на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем производил обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка;

направлении противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем производил обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка; в Запорожском направлении враг обстрелял районы Новополя и Новоселки;

направлении враг обстрелял районы Новополя и Новоселки; на Южнобужском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка.

Ситуация на временно оккупированных территориях

В Генштабе отметили, что после интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей.

В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и на плавсредствах. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.

Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях в Донецке.

Российские захватчики обнаружили "новый источник" пополнение потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных,

– говорится в сообщении Генштаба.

В который раз военнослужащие 2 армейского корпуса отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными.

Личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок в отличие от российских военных в других воинских частях. Кроме того, отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава.