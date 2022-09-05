За сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по Украине
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска за прошедшие сутки, 4 сентября, совершили 25 ракетных и свыше 22 авиационных ударов по объектам Украины – бьют по гражданской инфраструктуре.
Повреждена гражданская инфраструктура
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура в ряде поселков.
К теме Огневой контроль переправ на Юге, "горячие" фото боев за Херсон: основное за 194 день войны
За прошедшие сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов: Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледарь, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Пруд и Безымянное.
Главное о ситуации на фронте
В Генштабе сообщили, что российские войска продолжают сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
По-прежнему сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.
В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения находятся носители КРМБ "Калибр".
Оперативная ситуация по направлениям:
- на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Есть угроза ракетных и авиационных ударов по воздушному пространству и территории республики Беларусь;
- на Северском в направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов;
- на Харьковском направлении противник нанес поражение в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка и другие;
- на Славянском направлении обстрелов со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар;
- на Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;
- на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара;
- на Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное;
- на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем производил обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка;
- в Запорожском направлении враг обстрелял районы Новополя и Новоселки;
- на Южнобужском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка.
Ситуация на временно оккупированных территориях
В Генштабе отметили, что после интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей.
В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и на плавсредствах. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.
Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях в Донецке.
Российские захватчики обнаружили "новый источник" пополнение потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных,
– говорится в сообщении Генштаба.
В который раз военнослужащие 2 армейского корпуса отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными.
Личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок в отличие от российских военных в других воинских частях. Кроме того, отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава.