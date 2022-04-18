Россияне нанесли 5 прицельных ракетных ударов по Львову, – Садовый

Российские оккупанты продолжают циничные обстрелы мирных украинских городов. Утром 18 апреля враг нанес пять прицельных ударов по Львову.

Соответствующие службы уже выехали на место происшествия. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

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5 прицельных ракетных ударов по Львову. Подробную информацию выясняем,

– отметил мэр.

В свою очередь председатель Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий проинформировал о том, что произошло четыре ракетных удара.

Горожан призывают быть ответственными и не публиковать фото и видео. Также важно находиться в укрытиях до сигнала об отбое воздушной тревоги.

Обратите внимание – украинцев просят не игнорировать тревоги: смотрите видео