Третья ракета, которой россияне стреляли по Одесской области, упала в поле

Россияне трижды обстреляли Белгород-Днестровский район Одесской области. Враг попал в многоквартирный жилой дом, базу отдыха, а третья ракета упала в поле, рядом с населенным пунктом.

Об этом говорится в оперативной сводке командования "Юг" вечером 1 июля. Там подчеркнули, что удары противник нанес стратегической авиацией.

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Ночью из акватории Черного моря россияне стратегической авиацией Ту-22 снаряженными крылатыми ракетами Х-22, трижды ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Враг попал в многоквартирный жилой дом и базу отдыха курортного поселка Сергеевка, третья ракета упала в поле за населенным пунктом,

– говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли авиаудар в районе села Дивизия

В то же время в Генштабе ВСУ сообщают, что российские оккупанты нанесли авиаудар в районе села Дивизия Одесской области.

Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Дивизия. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины оккупанты удерживают в Черном море два носителя высокоточного оружия,

– говорится в сводке.

Ситуация на Южнобужском направлении

Враг продолжает обстреливать населенные пункты на Юге. Также по данным ВСУ, россияне обстреляли населенные пункты Посад-Покровское, Степная Долина, Таврийское, Прибугское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригорьевка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Червоный Яр, Кавказ, Степовое, Калиновка, Великое Артаково, Добрянка, Потемкино и Николаевка.

Коротко об обстреле Одесской области 1 июля

Ночью россияне выпустили 3 ракеты Х-22 по поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе.

О том что враг выпустил ракеты с помощью стратегической авиации, в частности из самолетов Ту-22 со стороны Черного моря сообщали еще утром.

Как и то, что ракеты попали в многоквартирный дом и базу отдыха. Однако теперь понятно, что третья ракета упала в поле вблизи населенного пункта.

По состоянию на 17:00 известно о 21 погибшем человеке и 39 пострадавших. Среди них – 6 детей. К тому же пострадала беременная женщина. Такими данными оперируют спасатели, которые на протяжении не одного часа борются за каждую жизнь. Тяжелораненых госпитализировали.

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