Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Он отметил, что вражеские снаряды попали в пятиэтажное частное здание, а также в административное здание.

Читайте также Атака Днепропетровщины из "Градов" и уничтожены 28 500 оккупантов: основное за 85 день войны

Разрушен целый подъезд многоэтажки

Так, из-под завалов частного дома удалось вытащить шесть человек. Кириленко отметил, что они находятся в удовлетворительном состоянии. Что касается многоэтажки, то в результате атаки уничтожен целый подъезд. Но, согласно предварительной информации, удалось обойтись без пострадавших.

Глава Донецкой ОВ отметил, что российские военные не прекращают обстрелы гражданского населения. Так что спастись от атак можно только благодаря эвакуации.

Важно! В Бахмуте из 73 тысяч жителей остается более 20 тысяч. Это, подчеркивает Кириленко, позволяет избежать безумного количества жертв в результате вражеских атак.

Еще раз прошу всех, кто имеет возможность покинуть Донецкую область. Сейчас в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест. Эвакуация спасает жизнь!

– попросил он.

Какая сейчас ситуация в Донецкой области: коротко о главном

Павел Кириленко рассказал, что за минувшие сутки 18 мая российские военные убили 10 гражданских в области. Больше всего в Лимане – семь человек, а также троих в Бахмуте. Известно, что среди погибших от рук оккупантов – двое детей. Кроме того, ранены еще семь жителей области.

17 мая российские захватчики уже наносили ракетный удар по Бахмуту. Тогда один из вражеских снарядов попал в пятиэтажку, которая из-за этого обрушилась. Известно о двух погибших мужчинах 43 и 44 лет, а также о 75-летней женщине. Впоследствии из-под завалов спасатели извлекли тело 2-летней девочки.

Тем временем в СНБО сообщили, что Россия готовит провокации на Донбассе. Оккупанты попытаются сделать все возможное, чтобы очернить Украину в глазах международного сообщества. Для этого они уже начали распространять дезинформацию, что наши военные занимаются гражданскими расстрелами на Донбассе. Об этом свидетельствуют заявления министерства обороны России. В них отмечают "бучанский сценарий", который наше государство готовит при "содействии кураторов с Запада".

Достойно внимания – Арестович заявил о серьезных переменах на фронте: смотрите видео