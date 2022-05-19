Про це розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зазначив, що ворожі снаряди влучили у п'ятиповерховий, приватний будинок, а також адміністративну будівлю.

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Зруйнований цілий під'їзд багатоповерхівки

Так, з-під завалів приватного будинку вдалося витягнути шістьох людей. Кириленко зазначив, що вони в задовільному стані. Що ж стосується багатоповерхівки, то внаслідок атаки знищений цілий під'їзд. Але згідно з попередньою інформацією, вдалося обійтися без постраждалих.

Глава Донецької ОВА наголосив на тому, що російські військові не припиняють обстріли цивільного населення. Тож врятуватися від атак можна лише завдяки евакуації.

Важливо! Наразі у Бахмуті з 73 тисяч мешканців залишається більш як 20 тисяч. Це, підкреслює Кириленко, дозволяє уникнути шаленої кількості жертв внаслідок ворожих атак.

Ще раз прошу всіх, хто має змогу, покинути Донецьку область. Зараз на Донеччині немає абсолютно безпечних місць. Евакуація рятує життя!,

– попрохав він.

Яка зараз ситуація на Донеччині: коротко про головне

Павло Кириленко розповів, що за минулу добу 18 травня російські військові вбили 10 цивільних в області. Найбільше у Лимані – сімох людей, а також трьох у Бахмуті. Відомо, що серед загиблих від рук окупантів – двоє дітей. Крім того, поранено ще семеро мешканців області.

17 травня російські загарбники вже завдавали ракетного удару по Бахмуту. Тоді один з ворожих снарядів поцілив у п'ятиповерхівку, яка через це обвалилася. Відомо про двох загиблих чоловіків 43 та 44 років, а також 75-річну жінку. Згодом з-під завалів рятувальники дістали тіло 2-річної дівчинки.

Тим часом у РНБО повідомили, що Росія готує провокації на Донбасі. Окупанти спробують зробити все можливе, щоб очорнити Україну в очах міжнародної спільноти. Для цього вони вже почали поширювати дезінформацію, що наші військові займаються розстрілами цивільних на Донбасі. Про це свідчать заяви міністерства оборони Росії. В них наголошують про "бучанський сценарій", який наша держава готує за "сприяння кураторів із Заходу".

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