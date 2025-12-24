Россияне атаковали ТЭЦ под Харьковом: есть жертва и раненые, в городе существенно упало напряжение
- Российские войска атаковали ТЭЦ под Харьковом, что привело к снижению напряжения в городе и проблемам с теплоснабжением и электротранспортом.
- В результате обстрела есть жертва и раненые, на месте работают профильные службы, в городе действуют графики аварийных отключений.
Российские войска нанесли удары по ТЭЦ в пригороде Харькова. Известно о жертве и раненых.
В городе упало напряжение в сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова, начальника ОВА Олега Синегубова и Общественное.
Что известно об обстреле ТЭЦ вблизи Харькова?
Россия нанесла удары по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. В городе существенно упало напряжение, что непосредственно повлияло на теплоснабжение и работу электротранспорта. Метрополитен уже возобновил работу.
Известно о 1 жертве и 13 раненых в Харьковском районе.
На месте работают профильные службы.
"Там, где это технически возможно, мы вынужденно переходим на режим "энергоострова", чтобы уменьшить последствия для харьковчан. Из-за повреждения энергосистемы также временно затруднена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы", – отметил Терехов.
В области действуют графики аварийных отключений.
Воздушная тревога на Харьковщине была объявлена еще с 10:10. В самом Харькове и в его пригороде, по сообщениям Общественного, прозвучало около 5 взрывов. Город атаковали беспилотниками и ракетами.
Харьков был под обстрелом рано утром
Воздушную тревогу в Харьковской области объявляли в 5 утра. В воздушном пространстве Украины фиксировали БпЛА.
В 05:37 на город с небольшим интервалом летели уже скоростные цели – ракеты. В городе слышали серию взрывов.