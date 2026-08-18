Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Каковы последствия атаки
По предварительным данным, жертвами атаки стали 10 человек.
Еще 8 человек пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
В результате атаки существенные повреждения получили 10 частных домов, местное кафе, почтовое отделение и магазин, а также как минимум 7 автомобилей.
На месте трагедии продолжают работать экстренные службы. Они оперативно устраняют последствия атаки и помогают расчищать завалы в местах попаданий.
Напомним, что ночью Россия атаковала Киевскую область с помощью дронов. Была повреждена гражданская инфраструктура, в частности, в Броварском районе зафиксированы повреждения офисного здания, складских помещений и частного дома.