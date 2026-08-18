Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Які наслідки атаки
За попередніми даними, жертвами атаки стали 10 людей.
Ще 8 людей постраждали. Їм надається вся необхідна медична допомога.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Унаслідок атаки суттєвих пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, місцеве кафе, відділення пошти та магазин, щонайменше 7 автомобілів.
На місці трагедії продовжують працювати екстрені служби. Вони оперативно усувають наслідки атаки та допомагають розбирати завали на місцях влучань.
Нагадаємо, що вночі Росія атакувала Київщину дронами. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, у Броварському районі зафіксували пошкодження офісної будівлі, складських приміщень та приватного будинку.