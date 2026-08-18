Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
Що відомо про атаку на Київщину?
У Київській області зафіксували безпілотники у повітряному просторі. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Жителів Київщини закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки.
У Повітряних силах повідомляють про рух дронів. Відомо, що серед засобів повітряного нападу є реактивні безпілотники. Їх фіксували, зокрема поблизу Броварів.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Реактивний БпЛА на Київ повз Бровари,
– зазначали оборонці неба.
Наразі офіційної інформації про наслідки атаки, зокрема щодо можливих влучань, руйнувань чи постраждалих, не повідомлялося.
Мешканців регіону просять дотримуватися інформаційної тиші. Не варто фотографувати чи знімати на відео роботу української ППО, а також публікувати відповідні матеріали в соціальних мережах.
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Нагадаємо, Росія ввечері 17 серпня атакувала промислове підприємство у Кривому Розі, застосувавши два реактивні безпілотники типу "Шахед". На місці працювали рятувальники та відповідні служби, які ліквідовували наслідки удару.
Увечері 17 серпня російські дрони атакували Запоріжжя – перед вибухами повідомляли про БпЛА, які рухалися в напрямку міста. Внаслідок удару по садовому товариству загинули двоє людей – 43-річний чоловік та 41-річна жінка.