Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про атаку на Київщину?

У Київській області зафіксували безпілотники у повітряному просторі. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Жителів Київщини закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки.

У Повітряних силах повідомляють про рух дронів. Відомо, що серед засобів повітряного нападу є реактивні безпілотники. Їх фіксували, зокрема поблизу Броварів.

Реактивний БпЛА на Київ повз Бровари,

– зазначали оборонці неба.

Наразі офіційної інформації про наслідки атаки, зокрема щодо можливих влучань, руйнувань чи постраждалих, не повідомлялося.

Мешканців регіону просять дотримуватися інформаційної тиші. Не варто фотографувати чи знімати на відео роботу української ППО, а також публікувати відповідні матеріали в соціальних мережах.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграм-каналі.