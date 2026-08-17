Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Що відомо про вибухи у місті?

В області триває загроза застосування російських ударних безпілотників. Перед цим Іван Федоров попередив про небезпеку для міста.

О 20:36 повідомлялося, що БпЛА рухався у напрямку Запоріжжя. Згодом у місті пролунали вибухи.

Наразі інформації про можливі наслідки атаки немає. Жителів області закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не знімати роботу сил протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, Росія у понеділок, 17 серпня, атакувала Одеську область, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в одному приватному житловому будинку повністю зруйновано дах і виникла пожежа, а вибухова хвиля пошкодила сусідні оселі.

Внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них – двоє 16-річних хлопців, усіх госпіталізували. На інших локаціях пошкоджено ресторан. Наразі інформації про остаточні масштаби пошкоджень та стан усіх постраждалих немає.