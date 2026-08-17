Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про атаку?
Внаслідок російської атаки вдень 17 серпня кілька будівель зазнали серйозних руйнувань. В одному приватному будинку повністю зруйнований дах, зайнялася пожежа. Окрім того, вибухова хвиля зачепила й сусідні оселі, завдавши їм пошкоджень.
Кіпер заявив, що інформація про постраждалих уточнюється.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
На місці події вже працюють всі необхідні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки.
Також у понеділок, 17 серпня, російські безпілотники масовано атакували шахту на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого удару загинув працівник ДТЕК. Також відомо про постраждалого та суттєві пошкодження інфраструктури.