Про це повідомили у телеграм-каналі ДТЕК.

Росіяни вдарили по шахті

У понеділок російські війська здійснили масовану атаку на територію однієї з шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів безпілотників загинув працівник підприємства, а ще один гірник отримав поранення.

Медики надали постраждалому необхідну медичну допомогу. У компанії зазначили, що ворожий удар завдав серйозної шкоди об'єкту. "Внаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства", – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці продовжують уточнювати наслідки обстрілу.

Нагадаємо, напередодні російська армія також прицільно била по цивільних об'єктах. Окупанти вдарили дроном по відділенню "Нової пошти" у Краматорську. Внаслідок терору загинув 19-річний працівник компанії, ще семеро людей постраждали.

До того ж ворог атакував два промислові об'єкти у Кривому Розі, внаслідок чого там спалахнули пожежі. Відомо про двох жертв обстрілу та 13 постраждалих.