Об этом сообщили в телеграм-канале ДТЭК.

Россияне нанесли удар по шахте

В понедельник российские войска совершили массированную атаку на территорию одной из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате ударов беспилотников погиб работник предприятия, а еще один шахтер получил ранения.

Медики оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. В компании отметили, что вражеский удар нанес серьезный ущерб объекту. "В результате атаки существенно повреждена инфраструктура предприятия", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты продолжают уточнять последствия обстрела.

Напомним, накануне российская армия также прицельно била по гражданским объектам. Оккупанты ударили дроном по отделению "Новой почты" в Краматорске. В результате террора погиб 19-летний работник компании, еще семь человек пострадали.

К тому же враг атаковал два промышленных объекта в Кривом Роге, в результате чего там вспыхнули пожары. Известно о двух жертвах обстрела и 13 пострадавших.