Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Что известно о взрывах в городе?
В области сохраняется угроза применения российских ударных беспилотников. Перед этим Иван Федоров предупредил об опасности для города.
В 20:36 сообщалось, что БПЛА двигался в направлении Запорожья. Впоследствии в городе раздались взрывы.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
На данный момент информации о возможных последствиях атаки нет. Жителей Запорожья призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и не отвлекаться от работы сил противовоздушной обороны.
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Напомним, Россия в понедельник, 17 августа, совершила атаку на Одесскую область, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура. По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, в одном частном жилом доме полностью разрушена крыша и возник пожар, а взрывная волна повредила соседние дома.
В результате атаки пострадали четверо человек, среди них – двое 16-летних юношей, всех госпитализировали. В других местах был поврежден ресторан. На данный момент информации об окончательных масштабах повреждений и состоянии всех пострадавших нет.