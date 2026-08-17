Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о взрывах в городе?

В области сохраняется угроза применения российских ударных беспилотников. Перед этим Иван Федоров предупредил об опасности для города.

В 20:36 сообщалось, что БПЛА двигался в направлении Запорожья. Впоследствии в городе раздались взрывы.

На данный момент информации о возможных последствиях атаки нет. Жителей Запорожья призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и не отвлекаться от работы сил противовоздушной обороны.

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Напомним, Россия в понедельник, 17 августа, совершила атаку на Одесскую область, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура. По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, в одном частном жилом доме полностью разрушена крыша и возник пожар, а взрывная волна повредила соседние дома.

В результате атаки пострадали четверо человек, среди них – двое 16-летних юношей, всех госпитализировали. В других местах был поврежден ресторан. На данный момент информации об окончательных масштабах повреждений и состоянии всех пострадавших нет.