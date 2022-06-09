Россияне нанесли ракетный удар в районе Краматорска, – Генштаба

Российские военные нанесли ракетный удар в Краматорском районе на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины вечером 9 июня.

На Бахмутском направлении кафиры нанесли ракетный удар в районе города Краматорск. С целью определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне наших войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное,

– говорится в сообщении.