Россияне нанесли ракетный удар в районе Краматорска, – Генштаба
9 июня 2022 , 18:59Читати новину українською
Российские военные нанесли ракетный удар в Краматорском районе на Бахмутском направлении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины вечером 9 июня.
На Бахмутском направлении кафиры нанесли ракетный удар в районе города Краматорск. С целью определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне наших войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное,
– говорится в сообщении.