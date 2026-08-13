Как сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, в период с 20:30 до 20:56 оккупанты 8 раз провели атаки на Краматорск и поселок Беленкое.

Каковы последствия атаки на Краматорск

По предварительной информации, для обстрела российские войска применили управляемые авиабомбы.

В результате вражеских ударов погиб что-то один человек, а еще 15 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

В Краматорске попадания зафиксированы по жилой застройке, в частности, повреждения получил многоквартирный дом.

На местах атак немедленно приступили к работе все экстренные и коммунальные службы, чтобы оказать помощь пострадавшим и установить окончательные последствия разрушений.

Россия вновь превратила обычный вечер в городе в смертельную опасность. Это не случайность и не ошибка – так враг воюет против наших людей,

– подчеркнул Филишкин.

Напомним, что 4 августа россияне сбросили две авиабомбы на центр Краматорска. Тогда в результате попадания в многоэтажное здание пострадали более 20 человек.