Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, у проміжку між 20:30 та 20:56 окупанти 8 разів атакував Краматорськ і селище Біленьке.
Які наслідки атаки на Краматорськ
За попередньою інформацією, для обстрілу російські війська застосували керовані авіабомби.
Унаслідок ворожих прильотів щонайменше одна людина загинула, а ще 15 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У Краматорську влучання зафіксували по житловій забудові, зокрема зазнав пошкоджень багатоквартирний будинок.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
На місцях атак негайно розпочали роботу всі екстрені та комунальні служби, аби надати допомогу постраждалим і встановити остаточні наслідки руйнувань.
Росія знову перетворила звичайний вечір у місті на смертельну небезпеку. Це не випадковість і не помилка – так ворог воює проти наших людей,
– наголосив Філашкін.
Нагадаємо, що 4 серпня росіяни скинули дві авіабомби на центр Краматорська. Тоді внаслідок влучання у багатоповерхівку травмувалися понад 20 людей.