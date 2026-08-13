Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, у проміжку між 20:30 та 20:56 окупанти 8 разів атакував Краматорськ і селище Біленьке.

Які наслідки атаки на Краматорськ

За попередньою інформацією, для обстрілу російські війська застосували керовані авіабомби.

Унаслідок ворожих прильотів щонайменше одна людина загинула, а ще 15 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Краматорську влучання зафіксували по житловій забудові, зокрема зазнав пошкоджень багатоквартирний будинок.

На місцях атак негайно розпочали роботу всі екстрені та комунальні служби, аби надати допомогу постраждалим і встановити остаточні наслідки руйнувань.

Росія знову перетворила звичайний вечір у місті на смертельну небезпеку. Це не випадковість і не помилка – так ворог воює проти наших людей,

– наголосив Філашкін.

Нагадаємо, що 4 серпня росіяни скинули дві авіабомби на центр Краматорська. Тоді внаслідок влучання у багатоповерхівку травмувалися понад 20 людей.