Про це пишуть очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, поліція Донеччини та Донецька обласна прокуратура.

Які наслідки ворожої атаки на Краматорськ 4 серпня?

Вадим Філашкін розповів, що загарбники скинули дві авіаційні бомби просто у центр Краматорська. Ворог поцілив у житлові та нежитлові будівлі.

Одна бомба влучила у багатоповерховий будинок, інша – поряд. У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що, ймовірно, це були бомби типу "ФАБ-500".

Суттєвих пошкоджень зазнала багатоповерхівка. На місці влучань негайно розпочали роботу всі екстрені та рятувальні служби.

Триває ліквідація наслідків обстрілу та пошуково-рятувальна операція,

– зазначив очільник ОВА.

Наслідки ворожої атаки авіабомбами по Краматорську 4 серпня / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна та Краматорської міської ради

Станом на 15:45 кількість постраждалих внаслідок авіаудару зросла вже до 24 осіб. Серед них 10 чоловіків і 14 жінок.

Наймолодшій постраждалій 18 років, найстаршому – 76. У людей діагностовано мінно-вибухові травми, травматичну ампутацію ніг, переломи, осколкові поранення, забої. 13 постраждалих госпіталізували до медичних закладів.

Правоохоронці та медики продовжують надавати допомогу потерпілим і фіксувати черговий воєнний злочин окупантів.

Медики та правоохоронці надають допомогу постраждалим / Фото поліції Донеччини

Загалом у місті було пошкоджено 6 багатоповерхівок, 2 заклади освіти, банк, пошту, 4 торгові об'єкти, 8 легковиків та інфраструктуру. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюють.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, 4 серпня ворог також завдав ракетний удар по передмістю Одеси. Пошкоджень зазнали будівля магазину та п’ять автомобілів.

Внаслідок цього обстрілу поранень зазнали троє чоловіків віком 42, 45 та 81 рік, стан яких лікарі оцінюють як середньої тяжкості.